Stasegem is overlast E17 meer dan beu

Ondertussen verlaagt de maximumsnelheid op de R8, wat verderop, straks overal wel naar 90 per uur. Op een drukke snelweg wil Wegen en Verkeer zo’n snelheidsverlaging niet. Iets waar ook de stad nochtans om vraagt.

De komst van een tweede berm is dan weer vertraagd omdat de aarde van het talud waarin de snelweg ligt ingebed hier en daar is verzakt. Dat moeten we dus eerst oplossen, zegt Wegen en Verkeer. Tegen het bouwverlof wil het Agentschap een aannemer aangesteld hebben voor de tweede aarden berm. Met een beetje geluk ligt die er een paar maanden later.