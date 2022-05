Startschot Vlaams duinenherstel in De Panne

In De Panne start het Vlaamse duinenherstel. Op de Europese Natura 2000-dag is er een 'Bioblitz' om de woekerplanten in onze duinen in kaart te brengen. De komende vijf jaar zullen invasieve, exotische planten verwijderd worden omdat ze de lokale duinnatuur verdringen.

In de Vlaamse kustduinen zijn er heel wat unieke natuurtypes. Het gaat om stuifduinen of soortenrijke duingraslanden, elk met hun eigen waaier aan typische fauna en flora. Denk hierbij aan de rugstreeppad, verschillende soorten vlinders of verscheidene types orchideeën. Deze unieke duinnatuur staat onder sterke druk door invasieve woekerplanten zoals rimpelroos, mahonie, of Amerikaanse vogelkers.

De zuiderse planten zien er vaak wel mooi uit, maar hun resultaat is dat niet. Deze soorten breiden zich op een natuurlijke wijze uit. Vaak komen ze uit privétuinen of openbare parken vlakbij de duinen. De planten verspreiden zich zo verder in de vrije natuur. Het dumpen van tuinafval in de natuur kan ook een oorzaak zijn.



Het LIFE DUNIAS-project moet ervoor zorgen dat de woekerplanten verdwijnen en zo ruimte maken voor inheemse soorten. Zo zal de komende vijf jaar ongeveer 50 hectare aan planten verdwijnen. Onmiddellijk na het uitgraven, zeven de werkmannen de planten ter plekke, zodat de natuur zich meteen kan herstellen. Naast de werkzaamheden zelf, komt er ook een campagne om tuincentra en tuinaannemers te sensibiliseren. Om de werken op gang te schieteten, zullen op een ‘bioblitz’ door geëngageerde jongeren en organisaties waarnemingen van de aanwezige woekerplanten gedaan worden om ze nog beter in kaart te krijgen.