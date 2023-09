Startbaan luchthaven Oostende vernieuwd, luchthaven twee maanden dicht

De start- en landingsbaan van de luchthaven in Oostende wordt binnenkort vernieuwd. De luchthaven zal daarvoor sluiten, tussen eind januari en eind maart volgend jaar.

De luchthaven Oostende-Brugge heeft één verharde start- en landingsbaan, drie vliegtuigparkings en meerdere taxiwegen. Na de renovatie van de grootste vliegtuigparking in 2022 wordt begin volgend jaar de startbaan gerenoveerd. Die is 3,2 kilometer lang en 45 meter breed.

Minder geluid

Daarnaast gaan ze ook de riolering en afwatering vernieuwen, komt er duurzame ledverlichting en gaan ze ook de taxiwegen verbreden. Daarna zouden vliegtuigen die taxiën met een grotere cirkel tegen de klok in kunnen draaien. Dat moet leiden tot minder motorkracht en dus minder uitstoot en geluid, klinkt het. De laatste herasfaltering van de startbaan was midden de jaren ’90.

Reactie TuiFly

TUI is zowat de enige maatschappij die passagiers vervoert vanuit Oostende, en zal dat dus negen weken niet kunnen doen. "Door deze situatie van overmacht kunnen de 12 vluchten per week van TUI fly naar de vier Spaanse bestemmingen Tenerife, Gran Canaria, Malaga en Alicante tijdens die 8 weken niet worden uitgevoerd," zegt een woordvoerder. "Voor alle reizigers die een vlucht of een pakketreis hebben geboekt vanuit Oostende voorziet TUI een alternatief uit Brussel tegen dezelfde prijs en met een vertrek op de voorziene dag."