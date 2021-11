Start Wintergloed valt in het water

Lege straten, lege kraampjes en lege terrassen kenmerken de start van Wintergloed. De afgelopen week was er bezorgdheid dat er opnieuw zoveel volk op de been zou zijn als bij het Lichtfestival in Gent. Maar van een overrompeling is totaal geen sprake. De weergoden zijn stad Brugge en de uitbaters van de kerstkramen niet goed gezind.

Naast het slechte weer is er ook nog de coronasituatie. Sommige mensen zijn wat afgeschrikt, maar veel mensen zijn blij dat er toch nog een evenement doorgaat.

Wintergloed loopt nog tot negen januari.