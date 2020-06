Start werken wachtbekken Torhout

Het nieuwe bufferbekken komt tegenover het AZ Delta-ziekenhuis en zal 21 miljoen liter regenwater kunnen stockeren, afkomstig van hoger gelegen gebieden. De stad voorziet 1,2 miljoen euro, ook de provincie West-Vlaanderen betaalt een deel van de kosten. De eerste aanzet van voor de komst van het bufferbekken dateert van 2012. Toen kwamen na een wolkbreuk grote delen van het centrum van Torhout onder water te staan. Sindsdien schakelt de stad een versnelling hoger en kwamen met de komst van een waterbeheersingsplan al tal van ingrepen.

Tijdens de grondwerken blijft autoverkeer in de Noordlaan mogelijk in beide richtingen. Fietsers worden over de rotondes van de Oostendestraat en de Bruggestraat in dubbele richting omgeleid via de Bruggestraat of de Sint-Rembertlaan.

Mobiliteit

Naast het element van waterbeheersing, wil het stadsbestuur ook de wegen in de buurt vernieuwen voor een betere mobiliteit op de ring van Torhout. Op de kruispunten Industrielaan en Aartrijkestraat wordt gewerkt aan de veiligheid, met specifieke aandacht voor de fietsers. Ter hoogte van de Aartrijkestraat blijven de driekleurige lichten behouden. Op het kruispunt Industrielaan komen nieuwe verkeerslichten, wat van dit kruispunt een veiliger oversteekpunt voor fietsers zal maken.

