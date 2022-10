Start werken nieuwe fietspaden langs N313

De fietspaden zijn er al langer in slechte staat en onveilig. Langs weerzijden van de weg breken ze de betonnen fietspaden uit en vervangen ze door bredere stroken in asfalt. De aanleg van de nieuwe fietspaden zal duren tot aan de paasvakantie en gebeurt in vijf fasen. Vandaag is gestart aan het kruispunt met de Wijngaardstraat in Sint-Juliaan en van daaruit wordt gewerkt in de richting van Poelkappelle. Tijdens de werken kan het verkeer beurtelings doorrijden met tijdelijke verkeerslichten, dat kan voor wat file zorgen.