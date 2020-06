Start werken nieuw speelpleintje Nieuwpoort

Stad Nieuwpoort is gestart met de bouw van een gloednieuw speelplein in het Prins Mauritspark. Het ontwerp is geïnspireerd op een piratenschip.

Nieuwpoort werkt momenteel aan een alternatief zomeraanbod om de jeugd een aangename zomer te bezorgen. Het nieuwe speelplein in het Prins Mauritspark vormt een waardevolle toevoeging en zal volgens burgemeester Geert Vanden Broucke voor heel wat speelplezier zorgen: “Het piratenschip moedigt kinderen tussen 2 en 12 jaar oud aan om lang te spelen. Er zullen veel mogelijkheden zijn om te klimmen en zich te amuseren. Leuk is ook dat het speeltuig toegankelijk is voor andersvaliden." Het stadsbestuur investeert de laatste jaren volop in speeltuigen voor jongere kinderen. Voor de bouw van het nieuwe speelplein maakt de stad maar liefst 56.000 euro vrij.