Start sensibiliseringsactie tegen grensoverschrijdend gedrag

Brugge vraagt ook medewerking van iedereen die ziet wanneer het foutloopt. Mensen die seksueel lastiggevallen worden, moeten kunnen rekenen op moedige omstaanders. Dat is het basisprincipe van de nieuwe Brugse campagne.

Niet alleen in de gezelligste periode van het jaar loopt het wel eens fout. Het verschijnsel van lastigvallen, ook seksueel met ongepaste en ongevraagde aanrakingen, blijkt wijdverspreid.

Slachtoffers moeten ook aangemoedigd worden om een klacht in te dienen als het fout loopt.

"In Brugge hadden we nog niet de hele ernstige feiten als in andere steden. Toch zijn er ook bij ons een 20-tal aangiftes per jaar van grensoverschrijdend gedrag. Het grote probleem blijft dat amper 4 procent van de slachtoffers bereid is om aangifte te doen", klinkt het bij Mathijs Goderis, schepen van jeugd en preventie in Brugge.