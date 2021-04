Start Ronde in Brugge & Antwerpen: "Verstandige keuze"

En ook sporteconoom Wim Lagae vindt het een verstandige strategie van beide havensteden om de krachten te bundelen en zo de prijs die de organisatie vraagt wat te drukken.

Het ziet er dus steeds beter uit voor Brugge en daar zijn de lokale horeca best blij om. Want Vlaanderens Mooiste staat garant voor 3 tot 4 topdagen.

"Beter geen opbod tussen steden"

Het stadsbestuur van Brugge wil er alles aandoen zodat de Ronde terug naar Brugge komt. Eventueel zullen ze samen met Antwerpen om beurt de start organiseren.

"Ik vind het geen slechte zaak dat Antwerpen en Brugge zich niet kapot concurreren in een biedstrijd", zegt sporteconoom (KU Leuven) Wim Lagae. "En het is een goed bewaard geheim wat het bedrag zal zijn, maar als beide steden de krachten bundelen zal de enveloppe misschien lager zijn en je kan onderhandelingsmacht hebben naar de organisator en zo de prijs laten zakken".

400.000 euro voor start van Ronde

Het contract met Antwerpen loopt dit jaar af. De stad van Bart De Wever betaalt 400.000 euro per jaar om de start te organiseren. Dat is een pak meer dan wat steden neertellen voor andere klassiekers. De start van Gent-Wevelgem kost Ieper 100.000 euro. Roeselare betaalt dan weer 50.000 euro voor start van Dwars door Vlaanderen. "De Ronde is echt een van die heel grote monumenten in het wielrennen. De internationale belangstelling is zoveel hoger en de aantrekkingskracht ligt zoveel hoger", zegt Wim Lagae.

Boost voor lokale horeca

De beelden van de start van de Ronde zijn wereldwijd te zien. En dragen zo bij aan de uitstraling van een stad. Ook alle cafés en restaurants lopen vol.

Sandra Timmerman van Horeca Brugge & Ommeland: "Dat is een enorme boost natuurlijk. Dat is drie tot vier dagen vollebak. Zeker voor de zaken die echt in het centrum liggen, op de markt, zijn dat topdagen".

Nadeel kan zijn ook zijn dat winkels gesloten zijn of moeilijk toegankelijk zijn. Dat kan cultuurtoeristen tegenhouden. Het directe voordeel is dat er een enorme impact is op cafés en restaurant. En de hotelovernachtingen van wielertoeristen, teams, ploegleiders en journalisten.

Brugge wil de Ronde weer verwelkomen vanaf 2023. Na twee corona-edities wil Antwerpen volgend jaar nog een start in stijl.