Start installatie zeeboerderij Colruyt in Nieuwpoort

Vanaf vandaag starten de maritieme werken in Nieuwpoort voor de installatie van de eerste commerciële zeeboerderij in België. Daar wil Colruyt Group in een eerste fase mosselen en later ook zeewier en oesters kweken.

De zeeboerderij komt in de Westdiepzone te liggen, op 5 kilometer voor de kust van Nieuwpoort en Koksijde. Het team verantwoordelijk voor de engineering en de bouw van de zeeboerderij, plaatst er de komende dagen de boeien om de zone aan te duiden.

De afbakeningsboeien zijn noodzakelijk om de veiligheid van de zeevarenden te garanderen. Hiervoor is ook een veiligheidsplatform operationeel dat continu vaarbewegingen monitort. Conform de gebruiksvergunning zal Colruyt Group bovendien proactief de verschillende stakeholders informeren over de vooruitgang van de werken.

In deze fase zal slechts een oppervlakte van 1 km² of een kwart van de zone gebruikt worden. Daar zullen in het voorjaar de eerste 50 hangcultuur mossellijnen in het water worden geïnstalleerd. Colruyt Group verwacht hiermee een eerste mosseloogst in de zomer van 2023 te kunnen aanbieden aan de Belgische consument.

