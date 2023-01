Start bouw Scheldetunnel in Zeebrugge

In Zeebrugge is gestart met de bouw van de Scheldetunnel: een cruciaal onderdeel van de Oosterweelverbinding in Antwerpen.

Het gaat om gigantische werken. De komende twee jaar zullen in Zeebrugge 8 indrukwekkende tunnelelementen worden gebouwd.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is vanmiddag in Zeebrugge om het officiële startschot te geven voor de werken.

(lees verder onder de foto)

Vierde tunnel

"De nieuwe Scheldetunnel maakt de Antwerpse Ring rond en zorgt voor een vierde, noordelijk alternatief om de Schelde te kruisen, naast de Kennedy-, Waasland- en Liefkenshoektunnel", zegt het team dat de Oosterweelverbinding bouwt.

"Om de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen, bouwen we eerst de tunnelelementen op een droge plaats. Dat gebeurt in een tijdelijk bouwdok. Typisch voor een bouwdok is dat het vlakbij het water gelegen is. Wanneer de tunnelelementen klaar zijn, wordt het dok onder water gezet zodat ze gaan drijven. Daarna worden de tunnelelementen over het water naar hun definitieve locatie gesleept."

Verbreding Boudewijnkanaal