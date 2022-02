Stappenplan voor klimaatvriendelijk Brugge

Bovenaan staat de directe uitstoot van CO2 op korte termijn halveren. Onder meer door energiebesparende renovaties van het Brugse woningbestand en het aanbieden van warmte oplossingen zoals het installeren van een warmtepomp of aansluiting op een warmtenet.

"Voorbereiden op de toekomst"

Het is geen toeval dat de voorstelling van het klimaatplan in het nieuwe Beurs - en Congresgebouw plaatsvond. Want het is met zijn groen dak en zonnepanelen klimaatneutraal. Wat het klimaatplan allemaal betekent en hoe je als Bruggeling je steentje kan bijdragen staat samengevat in een publieksbrochure.

"Het klimaat plan is ingedeeld in zeven thema’s gaande van hernieuwbare elektriciteit, duurzaam verplaatsen tot en met gezonde en lokale voeding", zegt schepen van klimaat Minou Esquenet.

"Wij willen onze stad voorbereiden op de toekomst en een leefbare stad nalaten aan onze kinderen dat die tegen 2050 klimaat neutraal zal zijn. Dat betekent ook dat de stad klimaat robuust zal zijn en dat wij voorbereid zijn op veranderende weersomstandigheden."