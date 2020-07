Standbouwers dragen sector symbolisch ten grave

Omwille van het coronavirus hebben ze nog geen perspectief over de hervatting van hun activiteiten en ze vinden dat ze aan hun lot worden overgelaten. Ze vrezen voor een economisch bloedbad. "Na 120 dagen hebben wij nog steeds geen perspectief van onze regering gekregen. Wij vragen geen 100% duidelijk antwoord maar we vragen op zijn minst dat we niet genegeerd worden en dat worden we nu wel," zegt Sofie Vandenbriele van Bulik Standbouw.

De actie wordt onder meer gedragen door de MatrixDecor, Bulik Standbouw, Travelexpo, Kollective, GM-Productions, beMatrix, Goethals Standenbouw, Motion Planet en Gi Van Aalst.

De situatie is schrijnend, zo heeft Kortrijk Xpo in september nog maar 1 beurs gepland. Wanneer de beurzensector weer op volle kracht zal draaien is nog niet duidelijk.

Lees ook: