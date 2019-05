Stamhoofd Raoni op bezoek in het Zwin

Raoni voert zelf al jaren strijd voor de redding van het Amazonewoud. Het was altijd een stille wens van de Braziliaan om de Noordzee te zien. Leopold Lippens is verheugd met het bezoek en laat Raoni het Zwin zien. Zelf woont de Indianenchef met zijn Kaypo-volk in een gebied dat vele keren groter is dan België. Met uitzicht over het Zwin krijgt de Braziliaanse gast tekst en uitleg over de flora en de fauna.

Ondanks de jarenlange strijd van chef Raoni is door houtkap en illegale mijnontginningen in het Amazonewoud de druk op het leefgebied van zijn volk toegenomen.