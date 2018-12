Staking voelbaar in bedrijven en openbaar vervoer

In vele andere honderden bedrijven wordt op een andere manier actie gevoerd. Dat zegt William Van Erdeghem, voorzitter van ACV Metea. Er is onvrede bij de werknemers over de pensioenmaatregelen van de regering, het mislukt overleg over de zware beroepen en de groeiende onrust over de koopkracht. Dat laatste is vooral de laatste weken gegroeid, onder invloed van de acties van de "gele hesjes". Er wordt vooral actie gevoerd in de industriële sectoren, zoals de voeding-, metaal- en textielbedrijven. Bij ons is dat het geval bij Micobel in Langemark-Poelkapelle en Alpro in Wevelgem. Ook in enkele transportbedrijven staan militanten hun ongenoegen te uiten bij ene stakerspost. Dat is onder meer het geval bij Gino Tours in Jabbeke.

Openbaar vervoer

Ook de kusttram en de bussen van De Lijn kunnen hinder ondervinden van de stakingsactie. Bij de kusttram is ongeveer de helft van de chauffeurs deze morgen uitgereden. Bij de stads- en streekbussen rond Oostende is de hinder groter: daar is 4 op de 10 chauffeurs aan het werk. In Kortrijk lijkt de impact van de staking relatief mee te vallen. In Ieper, Geluwe en Diksmuide rijdt 90% van de bussen. In Kortrijk zelf rijdt 7 op de 10. Op het stadsnet in Brugge rijdt 70% van de bussen en van de streekbussen is er 75% uitgereden.