Staking: treinen richting kust rijden wel

De meeste treinen richting de kust rijden, evenals de extra treinen naar Tomorrowland. "De alternatieve treindienst rijdt zoals voorzien, al is het niet uitgesloten dat er hier en daar nog een trein wordt geschrapt", zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman zaterdagmorgen.

Conflict rond vakantiedagen

Aanleiding voor de staking van OVS is een conflict over vakantiedagen. De kleine spoorvakbond eist de garantie om aan minstens 15 procent van het voorziene kader gelijktijdig verlof te kunnen toekennen. De staking loopt sinds zaterdag 3 uur en duurt nog tot zondag 3 uur.

Wie zaterdag de trein wil nemen, krijgt de raad best vooraf de routeplanner van de NMBS via de mobiele app of de website te raadplegen.