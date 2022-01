Staking gevangenissen: te veel gedetineerden, te weinig personeel

Uit protest tegen de overbevolking en het personeelstekort heeft het personeel in de Nederlandstalige gevangenissen massaal het werk neergelegd. De werknemers houden een 24-urenstaking. Ook in Brugge en Ieper.

In de gevangenis van Brugge is slechts de helft van het personeel dat moest aanwezig zijn vandaag, op post. Dat is niet genoeg om de minimale dienstverlening te garanderen. In Ieper wordt er ook gestaakt, maar daar is er wel voldoende personeel voor de minimale dienstverlening. Daar staken ze vooral voor de overbevolking. In Ieper telt de gevangenis 48 cellen voor 55 gedetineerden. Maar meestal zijn er tussen de 100 en 115 gedetineerden. In maart starten er werken aan die gevangenis. Bestaande cellen worden verbouwd en er komen ook nieuwe cellen. Er zal dan plaats zijn voor 169 gedetineerden.

"Permanent probleem"

In heel wat gevangenissen moeten de gedetineerden 24 uur op cel blijven en is er enkel etensbedeling. Op verschillende plaatsen is de politie aanwezig om alles op te volgen. De 24-urenstaking ging zondagavond om 22 uur van start. Bij de ochtendploeg werd de staking "zeer strikt opgevolgd", zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen.

In principe is er in de 35 penitentiaire instellingen in ons land maar plaats voor ruim 9.500 gedetineerden, maar op dit moment tellen ze er 10.700, wat betekent dat er voor 1.200 gevangenen eigenlijk geen plaats is. Om de ergste nood te lenigen zijn er extra bedden bij geplaatst, maar het personeelskader volgt niet, klinkt het bij de bonden. Bovendien vreest het personeel dat die situatie niet tijdelijk is, zoals minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) belooft, maar wel permanent. "Het wantrouwen bij het personeel is groot", klonk het zondag al bij Robby De Kaey van de socialistische vakbond ACOD.