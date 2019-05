Staking in gevangenissen goed opgevolgd

Die zal 48 uren duren uit onvrede met de gang van zaken in het gevangeniswezen. De cipiers klagen onder meer over onderbemanning, de onveiligheid en de verouderde infrastructuur. Volgens vakbondsman Gino Hoppe van de socialistische overheidsvakbond ACOD wordt de staking goed opgevolgd.

Vijf jaar Geens

"In Brussel is maar 7 of 8 procent komen opdagen, in Brugge is meer dan 90 procent van het dagpersoneel niet aan het werk,," zegt hij. De misnoegdheid is dan ook groot, zegt Hoppe. "We hebben een evaluatie gedaan van 5 jaar Geens, en daaruit blijkt dat wat de minister beweert, niet overeenkomt met de realiteit." De vakbonden willen met de actie dan ook een sterk signaal geven dat de minister van Justitie in de volgende legislatuur de zaken anders aanpakt.