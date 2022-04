Staking dreigt bij Gerechtelijke Politie

Volgens de GP is de geplande verhuizing nefast voor het onderzoek naar misdrijven in de Westhoek. Ze vrezen ook een inefficiënte werking en menen dat ze ook persoonlijk op kosten gejaagd worden. Florent Patteeuw, Politievakbond VSOA: “In Ieper gaat het om 13 personeelsleden die men wil verhuizen naar Kortrijk of Brugge. En in Veurne gaat het momenteel om 11 personeelsleden die naar Brugge of Kortrijk moeten.”

In 2015 was de recherche in Veurne en Ieper, samen nog 60 mensen sterk. Naar eigen zeggen werken ze in degelijke gebouwen. Het plan om zowel de GP van Ieper als Veurne op te doeken en samen te brengen in verafgelegen aftandse gebouwen in Brugge en Kortrijk, botst op weerstand. “Dat is inderdaad niet goed voor de efficiëntie. Enerzijds is er de kennis van het terrein. Ook de contacten met de politie en met de lokale bevolking. Hier kennen we de mensen en gaan we ook veel sneller informatie verkrijgen dan in de toekomst het geval zal zijn.”

De gerechtelijke Politie voert onderzoek naar moord, criminaliteit en misdrijven. Volgende week dienen ze de stakingsaanzegging in. Dan starten onderhandelingen. De kans is groot dat slachtoffers in de kou blijven staan en dat tijdens de staking dossiers blijven liggen.