Staking Bpost heel goed opgevolgd

De staking in de postsorteercentra van Bpost is door meer dan 95 procent van de werknemers opgevolgd. Dat zegt ACOD-vakbondsman Jean-Pierre Nyns.

Cijfers over de impact van de actie op de postbedeling zijn er nog niet. Maar de vakbondsman voorspelt een ernstige verstoring. "In geen enkel sorteercentrum is post gesorteerd of vertrokken." Ook de pakjesbedeling zou trouwens hinder ondervinden van de actie.

Bpost zegt nog geen zicht te hebben op de impact van de vakbondsactie. De vakbonden bij het postbedrijf plannen om vijf dagen te staken, in verschillende onderdelen van het bedrijf. Vandaag zijn de sorteercentra aan de beurt. De staking is gericht tegen onder meer de werkdruk en het personeelstekort bij Bpost.

Nyns gaat er van uit dat er vandaag opnieuw contact zal zijn met de directie. "De meest ideale situatie is dat we de actie vroegtijdig kunnen stopzetten."