Staking bij Proximus in Oostende

Aan de technische afdeling van Proximus in Oostende staat vanmorgen een stakerspost. Straks voeren ze ook actie aan de Proximuswinkel in Oostende.

Aan de technische afdeling van Proximus in Oostende staat een stakerspost met een vijftiental militanten. Ze protesteren tegen een aantal maatregelen van de Raad van Bestuur. "In de geschiedenis van RTT, Belgacom en Proximus is dit nog nooit gebeurd," klinkt het.

Er was al overleg, en er zou nu werkzekerheid zijn tot 2022, met een bijkomende waarborg van beschermde medewerkers, zoals zwangere vrouwen. Er komt een versoepeling van de loopbaan voor wie zwaar werk doet, een vrijwillig vertrekplan en een jaarlijkse studie over wie kan worden overgeplaatst binnen het bedrijf. (lees verder onder de foto)

Maandag verwachten de vakbonden van de directie een concreet uitgewerkt voorstel.

Maar vandaag wordt er dus niet gewerkt in de technische afdeling in Oostende, wie wil kan wel van thuis uit werken. De vakbonden trekken straks ook nog naar de winkel van Proximus in Oostende.