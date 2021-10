Staking bij Lidl, verschillende winkels dicht

Vandaag blijven verschillende winkels van Lidl dicht. Onder meer de deuren van het filiaal in Harelbeke gaan niet open. Ook blijft het depot in Gullegem dicht, en dat bevoorraadt 25 winkels in West-Vlaanderen en een deel van Gent.

Bij de warenhuisketen sluimert al lang een sociaal conflict over de hoge werkdruk. Ook dit voorjaar waren er al acties bij Lidl: zo werden onder meer een aantal distributiecentra geblokkeerd. De socialistische vakbond wijst ook op het hoge werkverzuim en personeelsverloop, "wat wijst op een diepe malaise bij het personeel".

Eerder deze week werd nog een verzoeningsvergadering gehouden tussen vakbonden en directie, maar zonder resultaat. Op een aantal eisen van het personeel werd niet ingegaan. Zo vroegen de vakbonden een meting van de taken van het personeel over een voldoende lange periode, maar de directie wilde die meting slechts gedurende één week doen in een beperkt aantal filialen, zegt het BBTK.

De ingevoerde versterking van 42 uren per week per winkel zou de directie vanaf februari volgend jaar willen afschaffen. Ook de versterking van een zogenaamde "vliegende ploeg", is volgens de vakbond onvoldoende.

Directie betreurt syndicale actie

"We betreuren het dat de syndicale partners maandag besloten hebben om de vergadering stop te zetten", zegt Lidl-woordvoerster Isabelle Colbrandt. "Er lag een constructief voorstel op tafel met tal van maatregelen die de werkorganisatie van onze collega's in de winkels verbeteren. Jammer genoeg kiezen de sociale partners ervoor om actie te voeren. Daar zijn onder meer onze klanten het slachtoffer van."

Niet alle winkels zijn gesloten. Onder meer die van Izegem, Tielt en Waregem zijn open.