Dat betekent dat heel wat filialen van Lidl in West-Vlaanderen opnieuw dichtblijven. Hoeveel precies, dat kan de vakbond nog niet vertellen. Of het distributiecentrum in Gullegem nog geblokkeerd blijft, is ook nog niet duidelijk. Het personeel staakt tegen de hoge werkdruk en het personeelstekort. Overleg met de directie leverde voorlopig niets op.

