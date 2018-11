Staking bij Infrax duurt voort

De socialistische vakbond voert vandaag voor de twee dag op rij actie bij distributienetbeheerder Infrax West in Torhout. Ze laten niemand binnen in het bedrijf, ook de directie niet. Zij wilden vandaag uitleg geven aan het personeel over de voorgestelde overgangsmaatregelen.

De socialistische vakbond laat niemand binnen. Ze kunnen zich niet vinden in de voorstellen van de directie rond arbeidsvoorwaarden en verloning van de werknemers. Zij zullen er volgens het ACOD slechter aan toe zijn na de fusie met Eandis dan ervoor. Volgens de directie klopt dat niet en kunnen ze rekenen op een gelijkaardig salarispakket.

In de Noordlaan in Torhout werken 350 mensen. Voor de 200 vastbenoemden is er volgens de directie geen probleem want hun contract verandert niet. Over het loon en de arbeidsvoorwaarden van de 150 contractuelen wordt nu onderhandeld.

Sedert 1 juli is Infrax gefusioneerd met Eandis en vormen ze samen één bedrijf, Fluvius.

