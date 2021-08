Staking bij de Zande in Ruiselede

Er is een staking aan de gang in de gesloten gemeenschapsinstelling De Zande in Ruiselede.

Dat gebeurde in het verleden ook meermaals. Volgens overheidsvakbond ACOD voelt het personeel er zich niet veilig door "oneigenlijke plaatsingen". De instelling heeft een opnameplicht, maar vaak komen jongeren er terecht met specifieke psychiatrische problemen die er eigenlijk niet thuishoren. "Wij moeten die jongeren begeleiden, maar zijn daar in feite niet voor opgeleid," klinkt het bij vakbondsafgevaardigde Jeroen Vandewalle. Op dit moment wordt volop overleg gepleegd tussen personeel, vakbonden en het hoofdbestuur van het agentschap Opgroeien.

Overleg

"Het personeel werd de afgelopen weken geconfronteerd met enkele zeer complexe casussen, waardoor beslist werd de werking van de leefgroepen tijdelijk stil te leggen. We hebben veel begrip voor de zorgen van het personeel, maar voorlopig is er nog geen uitkomst van het overleg. Ook Minister van Welzijn Wouter Beke zal de komende weken samenzitten met een delegatie vanuit Ruiselede op zoek te gaan naar hoe we in de toekomst structureel kunnen omgaan met dergelijke zeer complexe dossiers,” luidt het in een mededeling