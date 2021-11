Staking bij bpost nog niet voorbij

In het distributiecentrum van bpost in Oostende blijft de staking duren.

De onderhandelingen lopen nog maar de voorstellen van de directie om de werkdruk te verminderen, blijven voorlopig onvoldoende. Het aantal stakers neemt ook toe. Daardoor kregen aan de Middenkust ook nauwelijks mensen hun krant vanochtend.

Ruim 80 procent van het personeel legt nu het werk neer. Het conflict heeft ook te maken met een reorganisatie die drie weken geleden is doorgevoerd. Door een onzorgvuldige voorbereiding is de frustratie bij de postmannen alleen maar toegenomen. Het personeel wacht nu tegen morgenochtend op nieuwe voorstellen om te beslissen of ze het werk zullen hervatten.

