Stadslijst heel kritisch voor bestuursakkoord in Oostende

Dat er nu vier partijen in de coalitie zitten in Oostende, betekent ook dat de oppositie helemaal anders wordt. Enkel Sp.a/stadslijst en Vlaams Belang blijven over en dat met 13 van de 41 zetels.

Vlaams Belang klinkt opvallend mild in een eerste reactie. Sp.a dat bijna 24 jaar aan zet was in Oostende is opvallend kritisch.

“Voor de toekomst van Oostende en voor de Oostendenaar belooft het weinig goeds, klinkt het. John Crombez, Sp.a/stadslijst Oostende: “Het is vooral een anticoalitie tegen de Stadslijst als grootste partij. Belangrijke thema’s vinden we niet terug: de bouwstop voor appartementen, de toetreding tot de statiegeldalliantie of de halvering van de prijs voor kinderopvang. 21 maal lezen we het woord ‘onderzoeken', 12 maal het woord ‘evalueren' en 9 maal het woord ‘bekijken’. We betreuren het gebrek aan concrete projecten. Waar ze toch concreet worden, is het niet bestemd voor de inwoners van Oostende. Een paar voorbeelden: grote bedrijven zullen minder betalen, ook tweedeverblijvers zullen minder betalen, … en de Oostendenaar krijgt een mascotte.”