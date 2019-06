Stadslandbouw en biodiversiteit in Tuinen van Stene

Het is een project in volle opstart met een biopluktuin en grote ambities voor stadslandbouw. In de Oostendse deelgemeente wordt meer dan 35 hectare landbouwgrond de komende jaren uitgebouwd als park met veel verschillende functies. Mensen kunnen er mee helpen tuinieren of wekelijks biologisch geteelde groeten komen ophalen.

Sloten en waterpartijen als waterbuffering

Naast de tuin zijn er ook akkers en opengelegde sloten en waterpartijen. Het hele gebied moet de biodiversiteit van Oostende opkrikken. Boven alles is het ook een sociaal project waarbij mensen uit de stad wat dichter komen bij de landbouw. Straks komt daar nog een panoramatoren van 20 meter.