Stadsfestival pakt voor tweede keer Damme in

In Damme opent vanavond de tweede editie van het stadsfestival Damme met literatuur, poëzie, beeldende kunst en fotografie op verschillende locaties. Thema dit jaar is ‘Het nest tussen waarheid en herinnering.’

Stichting IJsberg die ook het Kunstenfestival in Watou organiseert, trekt voor het tweede jaar op rij tijdens de winter naar Damme. In de historische hospitaalsite, de Margaretavleugel, de kerk en de oude jongensschool is werk te zien van verschillende kunstenaars waaronder Berlinde De Bruyckere, Charles Ducal en ook een pak West-Vlamingen. Zo zijn ondermeer Frederik Lucien De Laere, Hedwig Speliers, Bart Vandevijvere en Matthias De Wolf present.

(lees verder onder de foto)

Er is ook een poëzieparcours langs de Damse vesten met werk van schrijver-dichter Remco Campert. Het Stadsfestival Damme loopt van 14 tot en met 8 december en is open van woensdag tot en met zondag van 11u tot 18u. Tijdens de herfstvakantie is het festival elke dat open. Onder de noemer ‘Winterzinnen’ zijn er tijdens het weekend en op feestdagen verschillende evenementen.