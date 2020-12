In Damme is het stadsfestival weer opgestart. Net na de opening moest alles dicht door de tweede lockdown.

In deze editie draait alles rond 'beestig'. Kunstenaars stellen onze houding tegenover dieren in vraag. Een stapje verder is de overdracht van een virus op mens en dier. Het festival vindt op drie locaties plaats en er is ook een poëziewandeling. Genieten van de openruimte en de schoonheid van totaal is voor wandelaars een ideale combinatie.

Dat het stadsfestival alsnog plaatsvindt is ook voor de kunstenaars een hart onder de riem. Corona maakt veel onmogelijk.