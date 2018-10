Dat zijn begrafenissen waarbij niemand van familie of vrienden opduiken. In Brugge gebeurde het vorig jaar 17 keer dat iemand in alle eenzaamheid naar zijn of haar laatste rustplaats werd begeleid. Het initiatief komt van de werkgroep Vierkant tegen Eenzaamheid en het rouwgedicht is van de Brugse stadsdichteres Tania Verhelst. Brugge wil met het gedicht mensen die in eenzaamheid sterven toch een waardig afscheid geven. Vrijwilligers gaan het nu voordragen op de eenzame begrafenissen.