Stadscoalitie Kortrijk doet verder

In Kortrijk stelde Vincent Van Quickenborne om 19u zijn nieuwe stadscoalitie voor. Dat is opnieuw een coalitie met Sp.a en N-VA geworden. De schepenposten worden pas verdeeld nadat een tienpuntenplan voor de stad helemaal is uitgewerkt.

Team Burgemeester, Sp.a Kortrijk en N-VA hebben een akkoord gesloten om de stad te besturen. De partijen kiezen voor de Stadscoalitie omdat de coalitie staat voor continuïteit (de stad besturen met de zeg-en-doe-aanpak van de voorbije zes jaar) en voor nog meer ambitie. De Stadscoalitie wil de lat nog hoger leggen dan in het vorige Plan Nieuw Kortrijk en wil inzetten op het talent van alle 76.750 Kortrijkzanen.

Het is een positieve keuze voor de stad, zegt Van Quickenborne, geen keuze tegen mensen of partijen. De stadscoalitie reikt uitdrukkelijk de hand naar alle partijen van Kortrijk om constructief en positief samen te werken. "Laten we de soms moeilijke pagina van de voorbije 6 jaar omslaan door de luisteren naar elkaar en actie te ondernemen."

10-puntenplan

In een 10-puntenplan wil de stadscoalitie nog beter doen dan dat Plan Nieuw Kortrijk van 2012. We vatten kort samen. Met aandacht voor een stad met talent en trots. Kortrijk moet de meest wandel- en fietsvriendelijke centrumstad worden. Met aandacht voor biodiversiteit en met minder vervuiling. Een centrumstad die ook haar rol speelt in een bedrijvige regio. Met ambitie naar topsport en topcultuur toe. Een stad die strijd tegen armoede met een uitgekiend plan en die de meest nette en verkeersveilige is.

Schepenposten nog niet verdeeld

In het college van burgemeester en schepenen van de nieuwe stadscoalitie zal Team Burgemeester 4 vertegenwoordigers hebben, Sp.a Kortrijk 3 en N-VA Kortrijk 2. Een reflectie van de stembusslag. Maar wie op welke post zal zitten wordt nu nog niet bepaald. Eerst wil de stadscoalitie het volledige tienpuntenplan uitgebreid uitwerken. Pas dan zal de beste man of vrouw voor een bepaalde bevoegdheid aangeduid worden.

Beste Stad van Vlaanderen

Van Quickenborne wil ook dat alle Kortrijkzanen meehelpen aan de ambitie om van Kortrijk de Beste stad van Vlaanderen te maken. De 25 verkozen raadsleden ondertekenden alvast symbolisch een intentieverklaring daartoe. De stadscoalitie roept ook elke inwoner op om de handen uit de mouwen te steken en samen ambitie te tonen.

