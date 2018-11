Stadsbewoners kweken groenten op dak parkeertoren

Naast het verlaten ziekenhuis Sint-Jozef is de parkeertoren wat in onbruik geraakt. Vrijwilligers willen de 1300 vierkante meter ruimte nu inrichten als daktuin. Ze zullen er bloemen, groenten en kruiden kweken en zullen er bijenkasten plaatsen. Tegen deze zomer al willen ze een eerste oogst. Het gaat om een zogenoemde samentuin waarin stadsbewoners samen tuinieren en een moestuin onderhouden. Het gaat om de eerste dakmoestuin van West-Vlaanderen.

Stadslandbouw

Vanmiddag werden zo’n honderd houten paletten naar boven gebracht. Daarmee worden plantenbakken getimmerd. Overal in Europa willen stadsbewoners meer en meer landbouw in de steden krijgen. Er zijn voorbeelden in Rotterdam, maar ook in Brussel en Antwerpen. Ook scholen en verenigingen zullen helpen tuinieren in Oostende. Stadslandbouw en daktuininitiatieven hebben een uitgesproken ecologische invalshoek. Maar ook het sociale aspect is erg belangrijk. De komende maanden wordt de tuin van Torenoogst klaargemaakt voor de lente, dan pas is het tijd voor de echte groene vingers.