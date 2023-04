Stadsbestuur van Poperinge waarschuwt voor phishingmails

In naam van Agerant en Doma Incasso gerechtsdeurwaarders hebben oplichters frauduleuze e-mails verstuurd. Zij schrijven zogezegd in naam van het Poperingse stadsbestuur bedrijven en burgers aan.

In het bericht staat dat de stad de vordering voor afvalstoffenheffing en rioolbelasting aan de gerechtsdeurwaarder heeft overgedragen. Ze vragen om het verschuldigde bedrag meteen te betalen, maar dat klopt niet. Het stadsbestuur raadt mensen die zo'n mail krijgen aan om zeker niet op de betaallink te klikken. (Lees verder onder de foto)

Een phishingmail herken je meestal aan de afzender, zo zijn de phishingmails niet vanuit het officiële domein @doma-incasso.be verstuurd. Stuur verdachte e-mails altijd naar verdacht@safeonweb.be voor je ze verwijdert, zo help je phishing opsporen. Twijfel je of je een echte aanmaning kreeg? Vraag het na via financiele.dienst@poperinge.be.

Preventietips tegen internetcriminaliteit: