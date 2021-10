Zowel voor als na de wedstrijd werd er rond het Jan Breydelstadion, in de Gistelse Steenweg en op de Platse in St-Andries heel wat Bengaals vuur gebruikt. In totaal werden nu 180 maanden stadionverbod opgelegd en een geldboete van 11.150 euro, verdeeld over de 29 supporters. Zij mogen dus een hele tijd geen enkele voetbalmatch bijwonen.