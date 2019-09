Stadiondossier: vzw Groen wordt bedreigd

De milieuvereniging weerlegt ook dat zij de enige partij is die nu nog verzet aantekent tegen het nieuwe stadion. "Het klopt ook niet dat Groen vzw, of welke andere betrokken partij ook, enige invloed kan uitoefenen op de termijn van behandeling door de Raad van State," zegt voorzitter Erik Ver Eecke.

De vzw stapte eerder wel naar de Raad van State om de stadionplannen aan te vechten.Volgens de milieubeweging is de afweging tussen maatschappelijke en commerciële belangen volledig zoek in het dossier. Groen vzw pleit ervoor dat Club Brugge in een gerenoveerd Jan Breydel blijft spelen. Twee voetbalstadions op verschillende locaties in de stad vindt de vereniging een te grote verkwisting van de open ruimte.

Gisteren maakte een supportersvereniging van Club Brugge bekend dat ze op 6 oktober een natuurwandeling van de vzw Groen op het Katelijne-eiland zal boycotten. Ze zullen massaal meestappen en hun ongenoegen uiten. Zolang de vzw haar beroep tegen het stadiondossier niet intrekt, willen de supporters hun activiteiten saboteren, zeggen ze.

West-Vlaamse milieufederatie

De West-Vlaamse milieufederatie laat intussen weten dat ook zij een bezwaar heeft ingediend en dat ook zij "steeds meer meldingen krijgt van intimidaties en bedreigingen aan het adres van mensen die opkomen voor open ruimte, natuur en milieu."

