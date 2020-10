Stadiondossier: Demir brengt partijen morgen rond tafel

Er liggen volgens haar twee mogelijke pistes op tafel, ofwel kan de N-VA-minister zelf "remediëren" ofwel wordt het dossier "gedelegeerd" en verhuist het naar het lokale niveau. De minister wil "binnen de acht dagen uitsluitsel over een mogelijke oplossing".

De Raad van State heeft dinsdag een bom onder het Brugse statdiondossier gelegd. De Raad van State heeft de ruimtelijke plannen voor de bouw van ee nieuw stadion (en van bedrijventerreinen) aan de Blankebergse Steenweg vernietigd. Een streep door de rekening van de stad Brugge, de voetbalclubs Club Brugge en Cercle Brugge en van Brugse ondernemers. Hoewel Club Brugge en de stad Brugge begin 2020 het geweer van schouder veranderden en beslisten om het nieuwe Club-stadion op de huidige Jan Breydelsite te bouwen, zou de grond aan de Blankenbergse Steenweg wel gebruikt worden voor een stadion voor Cercle. Er moet ook een oplossing zijn voor Cercle vooraleer Club Brugge kan starten met zijn nieuwbouwwerken.

In het Vlaams Parlement wilden Stefaan Sintobin (Vlaams Belang), Mercedes Van Volcem (Open Vld) en Brecht Warnez (CD&V) van minister van Omgeving Zuhal Demir weten wat zij nu zou doen. Volgens de N-VA-minister wijst de Raad van State in zijn argumentatie op drie problemen: de "bovenmaatse parking", de gebrekkige motivatie rond het ruimtegebruik en de intentieverklaring van januari 2020 waarin de stad Brugge en Club Brugge zelf zeggen dat het nieuwe stadion toch op de Jan Breydelsite zou komen.

Kleinere parkings

De N-VA-minister wil zo snel mogelijk met alle betrokkenen rond de tafel gaan zitten om een oplossing te zoeken. Ze nodigt alle Brugse actoren vrijdag uit op haar kabinet om te kijken of een snelle oplossing mogelijk is. Volgens Demir liggen er twee mogelijke pistes op tafel. Ofwel kan zij met de Vlaamse regering "remediëren", maar dan moet dat binnen de acht dagen gebeuren. Men zou dan het plan kunnen bijsturen door bijvoorbeeld kleinere parkings te voorzien. De andere optie is dat de stad Brugge vraagt om het dossier te "dele

geren" en dat de ruimtelijke planning dus op lokaal niveau in handen wordt genomen. "Als u dit in acht dagen kan oplossen, mag u het van mij het Zuhal Demir-stadion noemen", reageerde Open Vld-parlementslid Mercedes Van Volcem nog.

