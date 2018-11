Staden opent ACDC

In Staden is het gloednieuwe ACDC geopend. Het klinkt als de bekende rockband, maar het staat voor het administratief- en dienstencentrum.

In het ACDC zitten zowel de gemeente- als de vrijetijdsdiensten nu onder één dak. Het gebouw met een opvallende verfrissende architectuur staat aan de rand van de gemeente in wat al snel een park met veel groen moet worden.

Het ACDC is een bijna energieneutraal gebouw, dat is opgebouwd uit twee volumes tot drie verdiepingen hoog. In de hal kunnen mensen meteen met hun vraag naar de juiste dienst. De medewerkers die mensen ontvangen zitten in de front-office en de medewerkers die dossiers verwerken zitten mooi afgeschermd.

Maar er is ook een dienstencentrum waar ook mensen terechtkunnen voor een maaltijd of activiteiten. Helemaal bovenaan op de derde verdieping is de raadszaal met een zicht op de gemeente. ACDC heeft 4 miljoen euro gekost en met de aanleg van het park erbij 6 miljoen euro.