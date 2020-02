Staden koopt grond voor bufferbekken

Staden heeft een perceel landbouwgrond van 41 are gekocht in de Houthulststraat. De gemeente wil er een bufferbekken aanleggen, dat de omgeving moet beschermen tegen wateroverlast.

Het bufferbekken moet bij hevige en langdurige regen het overtollige, sterk verdunde afvalwater opvangen, waarna het rioolslib naar de bodem zinkt en het water vertraagd naar beken stroomt.

Jaren geleden werd in de Cardijnlaan al een bufferbekken aangelegd om het centrum van Staden en de Blommenwijk te beschermen. De gemeente merkt dat dit niet genoeg is om bij hevige regenval de omgeving van de Houthulststraat te vrijwaren van wateroverlast. Daarom werd nu een perceel van 41 are aangekocht door de gemeente voor de prijs van 47.000 euro. De provincie voorziet in het ontwerp en de aanleg van het bufferbekken.

Het perceel wordt opgedeeld in twee gelijke delen, het ene deel dient voor het bufferbekken, het andere deel zal worden bebost. De aanleg van het bufferbekken staat nog gepland voor dit jaar.