Stad Waregem investeert in nieuwe paardeninfrastructuur

Vzw De Gaverbeek heeft meer dan 350 actieve leden. Maar de huidige site is 40 jaar oud en dringend aan vernieuwing toe. Daarvoor slaan het stadsbestuur, Sport Vlaanderen en de vzw de handen in elkaar. Het totale project zal één miljoen euro kosten, Sport Vlaanderen subsidieert daarvan iets meer dan 220.000 euro.

All weather-piste

De eerste stap in het project, is de aanleg van een all weather-piste en longeercirkel. De nieuwe piste zal in de plaats komen van de gewone buitenrijbaan. Bij de nieuwe piste zullen wedstrijden, trainingen of evenementen niet meer afhankelijk zijn van het weer.

Daarnaast worden ook de rode stallen en de zone errond gerenoveerd. De stad wil, met de steun van Sport Vlaanderen, het project afwerken binnen de drie jaar.

Base- en softballtereinen in Poperinge

Sport Vlaanderen investeert ook in Poperinge. Zo komt er een nieuw base- en softbalterein. Sport Vlaanderen subsidieert daarvoor 186.960 euro.

Op de foto ziet u een vertegenwoordiging van het schepencollege, vzw De Gaverbeek en Sport Vlaanderen Waregem.