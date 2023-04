Stad Roeselare kiest voor afdwingbare vergunning in plaats van werfcharter

Het werfcharter blijkt voorlopig geen succes. De stad Roeselare tekende het charter bewust niet, en gaat toch een stap verder. Met een afdwingbare vergunning. En dat werkt. De werken aan het Roeselaarse stadhuis zijn al een tijd bezig. Vlakbij zijn er heel wat scholen zoals Het Klein Seminarie en het VISO. Toch is er geen zwaar verkeer wanneer de school uit is. Nochtans heeft Roeselare het werfcharter niet ondertekend.

Afdwingbare vergunning

"In Roeselare gaan we een stap verder. Specifiek hebben we hier een vergunning bepaald dat zwaar verkeer in de schooluren niet mag rijden", zegt Stefaan Van Coillie, schepen voor mobiliteit van de stad Roeselare.

Wie zich als werfarbeider niet aan de regels houdt, riskeert een GAS-boete van 350 euro.