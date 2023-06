Stad Oostende wordt partner van de European Disability Card

Stad Oostende biedt al langere tijd vrijetijdsvoordelen voor personen met een handicap, maar door zich nu als officiële partner te registreren, doet ze een oproep naar het brede vrijetijdsveld om ook na te denken over inclusie voor personen met een handicap én ook partner te worden van de EDC-kaart.

Korting

Met de kaart willen ze ervoor zorgen dat vrijetijdsactiviteiten beter toegankelijk zijn voor personen met een handicap. België diende in september 2015 het voorstel voor de kaart in en in 2015 werd een overeenkomst ondertekend met de Europese Commissie.

Met de kaart kunnen personen met een handicap kortingen krijgen of een beroep doen op rolstoeltoegankelijke plaatsen en/of een audio- of visio gids in tal van Europese landen.