Stad Oostende verwelkomt muzikanten uit Argentijnse zusterstad Ostende

In 1908 trokken de Belgen Fernando Robette en Augustin Pauli naar Argentinië om er aan de Oostkust een zusterstad van Oostende te stichten. In de jaren 80 ging Ostende (AR) een gemeentefusie aan met haar buren Valeria del Mar, Pinamar en Carilo tot de fusiegemeente Pinamar. Ostende ligt ongeveer op 333 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Buenos Aires.

Sinds midden augustus toert de band door Europa en op 6 en 7 september is het Tango Jazz Quartet te gast in Oostende. Op maandag 6 september begeleidde de groep een workshop in het Conservatorium aan Zee. Een twaalftal leerlingen van de jazzafdeling maakte kennis met de unieke mix van jazz en tango. Op dinsdag 7 september sluit het gezelschap hun bezoek aan Oostende af met 2 concerten in CC De Grote Post.

“De muzikale workshop voor de leerlingen van het Conservatorium en de geplande concerten voor een ruimer publiek bieden een unieke kans om kennis te maken met een bijzonder muziekgenre. Het verrassende verhaal over Oostende, haar Argentijnse naamgenoot en de band tussen België en Argentinië wordt vanaf februari 2022 in Mu-ZEE verder verteld in de expo ‘Trans-Atlantische Modernismen’”, zegt schepen Bart Plasschaert.

Tijdens hun bezoek ontmoette het Tango Jazz Quartet ook enkele Oostendse culturele partners om een toekomstige samenwerking te verkennen.

Burgemeester Bart Tommelein: "Oostende is als havenstad en toeristische stad van oudsher een stad met een open blik, niet enkel op zichzelf maar steeds ook op de buitenwereld gericht. Een internationale samenwerking zoals deze vormt voor beide 'Oostendes' een verrijking. We zouden die samenwerking dan ook graag nog verder verdiepen de volgende jaren."