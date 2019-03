Stad Oostende neemt parkeerbeleid in eigen handen

In Oostende komt de bovengrondse Zeeparking vanaf 1 april opnieuw in handen van de stad.

Daarmee wil de kuststad met een nieuw parkeerbeleid starten. Schepen Björn Anseeuw (N-VA): “De overeenkomst met Indigo voor deze parking loopt eind maart af. Ik heb ervoor gekozen om die overeenkomst niet te verlengen. Om echt het verschil te kunnen maken wil ik als schepen van mobiliteit een aantal sleutels in handen hebben. De parking is daar één van. Het is de drukst bezochte parking van Oostende. De komende maanden stellen we de parking ter beschikking van de Oostendenaars en de bezoekers van de stad. We maken er een gratis blauwe zone van. Dit is de eerste stad richting een doordacht en ambitieus parkeerbeleid’.

Vanaf 1 april 2 uur gratis parkeren

Vanaf 1 april gaan de slagbomen van de Zeeparking definitief open. ‘Ik heb aan Indigo gevraagd om de slagbomen te verwijderen. Vanaf dan kunnen Oostendenaars en shoppers er twee uur gratis parkeren in een blauwe zone, ‘ zegt Björn Anseeuw.

Plannen nieuwe randparking

Vanaf 1 juli wordt de parking betalend. De prijzen worden niet verhoogd. Tegen 2022 wil de stad een nieuwe randparking met lage tarieven aan het bosje bouwen, zegt schepen Anseeuw.