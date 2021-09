Stad Oostende lanceert imagocampagne

Dit najaar lanceren stad Oostende en Toerisme Oostende vzw een imagocampagne voor de badstad. De campagne 'Karakter is Oostende' is vrijdag voorgesteld in het Kursaal Oostende. Centraal in de campagne staat een video die de stad in de kijker zet.

De campagne moet de eigenheid van de badstad in de verf zetten. Centraal staat een campagnevideo. "In de video smelten iconische gebouwen en monumenten, Oostendse tradities en innovaties, maar ook karaktervolle figuren, samen tot één sterk verhaal dat de identiteit van de stad weerspiegelt. Alles draait rond de slogan 'Karakter is Oostende'", aldus burgemeester Bart Tommelein.

De campagne moet Oostendenaars en tweedeverblijvers fier maken op hun stad en mensen van buiten Oostende warm maken om de badstad te bezoeken en te ontdekken. "Oostende heeft momenteel geen slecht imago maar in het kader van ons relanceplan voor de stad willen wij toeristen, tweedeverblijvers maar ook inwoners tonen dat Oostende een speciale en unieke stad is. Oostende heeft een eigen 'karakter' en dat zetten we in de verf", vertelt burgemeester Tommelein.

De komende maanden zal de campagne onder meer op het grote scherm te zien zijn in Kinepolis Oostende. Ook in het stadsmagazine De Grote Klok, op sociale media en in het straatbeeld krijgt de campagne een plaats.