Stad Oostende breidt het aanbod voor dak- en thuislozen uit omwille van vrieskou

Deze week vriest het ook overdag, daarom heeft Stad Oostende voor een uitbreiding van het aanbod voor dak- en thuislozen gezorgd tot en met zondag 18 december:

Het Doorgroeihuis heeft zijn capaciteit vergroot naar 35 bedden.

Straathoekwerk is gestart met avondrondes om mensen die ’s nachts in de openbare ruimte verblijven aan te spreken en hen zo veel mogelijk door te verwijzen naar het Doorgroeihuis en/of de meeste gepaste zorg.

Inloopcentrum Kwiedam breidt de openingstijden uit vanaf dinsdag 13 december tot het einde van de winter (met uitzondering van 22 december 2022 tot 2 januari 2023). Kwiedam is vanaf nu open op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 11.00 uur tot 17.00 uur. Op vrijdag 16 december en vrijdag 30 december zijn de mensen welkom in het instuif van Straathoekwerk van 15.00 tot 17.30 uur.

Schepen van Welzijn en Zorg Natacha Waldmann: "Niemand zou op straat hoeven slapen, daarom zet Stad Oostende tijdens deze koude dagen in op extra opvang en plaatsen om op te warmen voor wie dat wenst. Ook zij die een slaapplaats weigeren, laten we niet in de steek: het straathoekwerk draait nu op volle toeren om zo goed als mogelijk iedereen te bereiken. Ook wie geen dak boven het hoofd heeft, heeft recht op een menswaardige aanpak.”