Stad Oostende bouwt uitkijk- en rustpunt aan strand Mariakerke

Houten steiger van 41 meter met prachtig uitzicht

"In de plannen is het rust- en uitkijkpunt opgevat als een steiger van liefst 41 meter lang, met aansluiting op de Zeedijk, maar ook naar het strand. Het gaat om een constructie uit massief hardhout die in de eerste plaats dient als rustpunt voor fietsers en wandelaars. Er komen zitbanken en ook een picknickplek. Er is ook de mogelijkheid om op die locatie een infopunt in te richten", vertelt eerste schepen van Openbaar Domein Björn Anseeuw.

Het openbaar onderzoek werd intussen afgerond. De werkzaamheden gaan van start in het najaar van 2021, het uitkijkpunt moet voltooid zijn in 2022.