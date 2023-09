Stad Oostende begeleidt personeel Daikin naar nieuwe job

Oostende neemt het initiatief om de 600 tijdelijke werknemers waarmee Daikin de samenwerking stopzet, aan een nieuwe job te helpen. Samen met de VDAB zoekt de stad voor het getroffen personeel een andere werkgever in de regio.

Begin deze week raakte bekend dat Daikin, een bedrijf dat warmtepompen en airco's maakt, alle 600 tijdelijke werknemers van zijn vestiging in Oostende geen nieuw contract aanbiedt. Ze houden de vaste werknemers aan boord maar zij zullen dit jaar 12 dagen moeten stempelen. Dat is volgens Daikin nodig omdat de verkoop van warmtepompen achteruitgaat.

Taskforce

Het Economisch Huis en de dienst Welzijn van Stad Oostende gaan nu samen met de VDAB op zoek naar een job in de regio voor de tijdelijke werknemers die door Daikin aan de deur gezet worden. Oostende richt hiervoor een taskforce op. De stad kreeg van het bedrijf ook de garantie dat ondanks de geschrapte jobs, Oostende nog steeds in zijn toekomstplan past.

“We willen de werknemers wiens tijdelijk contract niet verlengd werd, zo goed mogelijk begeleiden in de zoektocht naar een nieuwe job”, aldus burgemeester Bart Tommelein. “We doen dat samen met alle spelers in Oostende en ook Daikin zelf – nog steeds de grootste werkgever in onze stad – spant zich hiervoor in.”

Alle partners zullen naar de vaardigheden, ervaring en ambitie van het individu kijken om die persoon naar het gepaste werk te leiden. Volgens de VDAB staan er in het arrondissement Oostende 1200 vacatures open en komen 700 daarvan uit de stad.

