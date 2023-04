Stad Kortrijk: 'station moet toegankelijker en moderner'

Kortrijk reageert op de aanstelling van het station als bedreigde erfgoedlocatie . "De tijd dat het gewoon een lokettenzaal was, is al lang voorbij."

Vandaag is het station van Kortrijk verschenen op een Europese lijst van de zeven meest bedreigde erfgoedlocaties en monumenten. "De stad begrijpt het engagement van Europa Nostra en VVIA en hun algemene inzet rond erfgoed", klinkt het in een persbericht.

"Als stad proberen wij verstandig om te springen met ons verleden, maar wel zonder dat dit ten koste gaat van de toekomst. Kortrijk verdient een nieuw, modern en voor iedereen toegankelijk station."

Vlotte verbinding

"Het belangrijkste punt is dat de verschillende vervoersmodi (voetganger, fiets, bus, trein, auto) goed op elkaar afgestemd zijn. Hierbij moeten de reiziger zo vlot mogelijk de overstap kunnen maken tussen bus en trein of van de ondergrondse parking of fietsenstalling naar het station."

"De kennis die we vandaag hebben is helemaal anders dan die in 1956 toen het huidige station werd gebouwd, alleen daar al zijn er tal van verbeteringen mogelijk."

Toegankelijk

Ook een vlotte toegankelijkheid is volgens de stad de dag van vandaag ontoereikend. "Zo heeft een rolstoelgebruiker geluk als die van spoor 1 kan vertrekken. Wie moet vertrekken van een ander spoor moet er fysiek over geplaatst worden."

Daarnaast wil de stad bijkomende fietsenstallingen, een fietsherstelpunt en andere nieuwe diensten, zoals een afhaalpunt voor pakjes en horeca.

"Kunst blijft behouden"

"Het oude station verdwijnt ook niet helemaal", verzekert de stad. De kunstwerken - het beeldhouwwerk op de voorgevel en het bas-reliëf in de lokettenzaal - krijgen een plek in het nieuwe ontwerp.

Kortrijk hoopt dat minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele de argumenten meeneemt in zijn beoordeling van de aanvraag van VVIA om het station als monument te klasseren.