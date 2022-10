Stad Kortrijk krijgt dan tóch voetbaldorp tijdens WK

Stad Kortrijk krijgt dan tóch een voetbaldorp tijdens het WK. Deze keer is het niet meer buiten op het Schouwburgplein, maar binnen in de stadshal Depart op het Nelson Mandelaplein.

Kortrijkzaan Niels Lybeer (36) komt met het initiatief “KrtrK Qatar”. Dat is een indoor WK-dorp in Depart, waar 1.150 Rode Duivel-supporters los kunnen gaan. Lybeer organiseert dit evenement samen met de KRTRK Bazaar, voetbalclub De Klokke en een provinciale herenbasketploeg van De Spurs.

De ingang zal twee uur voor de wedstrijd openen en sluit pas om 23 uur, zelfs als de Duivels al in de namiddag spelen. Er komt een groot scherm om de matchen te volgen, er zullen dj’s aanwezig zijn… Om binnen te kunnen, moet je wel op voorhand online reserveren en 2 euro betalen. Daarbij krijg je ook een hergebruikbare beker.

West-Vlaamse WK-dorpen

Ook in Waregem en in Oostende kan je de WK-wedstrijden van de Rode Duivels zien. In Waregem Expo zijn 5.000 fans welkom en in Oostende kunnen zo’n 2.500 mensen supporteren op de Wellingtonrenbaan.

De eerste wedstrijd van België is op 23 november tegen Canada. Op de tweede speeldag nemen de Rode Duivels het op tegen de Atlasleeuwen van Marokko, dat is op 27 november. En de derde match is op 1 december tegen Kroatië.

